Covid in Sicilia: registrati 8.425 nuovi positivi, e ci sono altri 21 morti

Nelle ultime 24 ore sono stati 8.425 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia, su 34.336 tamponi processati, e l’indice di positività scende al 24,5%. Ieri erano stati 9.747 i nuovi casi su 32.982 tamponi e il tasso di positività era al 29,5%. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 13 luglio.

Ventuno i decessi, e 3.751 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-10), in lieve aumento quelli in terapia intensiva (+1). La Sicilia è al sesto posto per contagi. A livello provinciale si registrano a Palermo 2.089 casi, Catania 1.783, Messina 1.772, Siracusa 942, Trapani 745, Ragusa 690, Caltanissetta 475, Agrigento 1.011, Enna 346.