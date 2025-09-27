Una quarantenne agrigentina ha aggredito il marito tornato a casa ubriaco. La donna esasperata dal continuo stato d’ebbrezza del coniuge s’è scagliata contro di lui. Ad evitare il peggio l’arrivo provvidenziale e tempestivo delle forze dell’ordine. L’uomo non è rimasto ferito. E’ successo in un rione periferico di Agrigento. La donna ha raccontato il motivo della lite dovuta al fatto che il marito sarebbe suo solito ricorrere alle bevande alcoliche fino a raggiungere lo stato di ubriachezza. L’aggressione è reato perseguibile a querela di parte. L’uomo non ha presentato denuncia.

