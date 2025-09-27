Controlli dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento nella villetta “Calogero Casesa”, nell’area di piazza Aldo Moro e a Porta di Ponte. Fermati, controllati e identificati una dozzina di giovani locali ed extracomunitari. Due giovani sono stati denunciati. Tutto quanto verso la mezzanotte di alcuni giorni fa. La villetta e le aree attorno, da tempo sono ritenute luoghi di smercio e consumo di ogni genere di stupefacenti, ma anche ritrovo per bivaccare.

Nel corso degli accertamenti addosso ai giovani perquisiti non è stata trovata sostanza stupefacente. Nella tasca di un diciannovenne residente ad Agrigento è stato rinvenuto un coltellaccio della lunghezza di circa 22 cm, per cui è stato deferito in stato di libertà, alla locale Procura, per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

Le verifiche sono proseguite anche negli altri angoli verdi di Porta di Ponte e in via Atenea. Qui gli agenti hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato. I poliziotti hanno accertato che il soggetto, un venticinquenne domiciliato in città, era destinatario di un provvedimento Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) e lo hanno denunciato per inosservanza agli obblighi cui è sottoposto.

