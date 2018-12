Il Liceo Leonardo di Agrigento vincitore al premio internazionale “Mediterraneo senza mafie”

Importante e prestigioso riconoscimento per il Liceo Leonardo di Agrigento, diretto dalla dottoressa Vincenza Ierna.

Nell’ambito dell’annuale conferenza promossa dall’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali di Palermo dal tema “Mafia e diritti umani. Il ruolo della donna nella mafia ieri, oggi e domani” gli studenti hanno realizzato un coinvolgente video sul tema riuscendo ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento.

Una bella esperienza per i ragazzi ed una grande soddisfazione anche per la dirigente dell’Istituto che ha voluto ringraziare tutta la classe che ha partecipato all’iniziativa ed in particolare gli studenti che si sono distinti maggiormente nella realizzazione del video risultato vincitore: Valeria Bonaccolta, Roberto Failla, Gaetano Turturici, Elena Fazzi, Giuseppe Mongiovì, coordinati da Flavio Neri e Daniele Morgante, e sotto la regia della professoressa Rosa Maria Falle.