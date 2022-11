Il liceo Leonardo al Cern

Nell’ambito delle attività di promozione della cultura scientifica, il 5 novembre scorso il Liceo Leonardo è stato ospitato al CERN di Ginevra. Una delegazione composta da 45 studenti , dai docenti Stefano Barone e Tommaso Gibilaro e dal Dirigente scolastico, Patrizia Pilato, ha avuto modo di visitare il più grande laboratorio scientifico al mondo che si occupa della fisica delle particelle, all’interno del quale è stata dimostrata l’esistenza del bosone di Higgs. “L’iniziativa ha rappresentato indubbiamente una straordinaria opportunità per gli studenti- dice il dirigente Pilato- che nel loro percorso al Liceo Leonardo hanno mostrato particolari attitudini per le discipline scientifiche. Siamo orgogliosi deI nostri ragazzi che hanno lodevolmente interagito con fisici ed ingegneri del CERN, che utilizzano gli strumenti scientifici più grandi e complessi del mondo per studiare i costituenti di base della materia, le particelle fondamentali, e la loro applicazione nella vita quotidiana.”