Agrigento sconfitta al fotofinish, Milano passa al PalaMoncada 77 a 75

Una Fortitudo brillante non sfrutta il fattore campo e perde al fotofinish una partita bella e combattuta contro l’Urania Milano. Finisce 77 a 75 per i Wildcats di coach Villa bravi a mantenere i nervi saldi nel momento clou del match grazie ad un canestro vincente di Hill. Sul versantebiancazzurro c’è grande rammarico più che altro per non aver sfruttato alcuni momenti chiave favorevoli.Ottime le prestazioni di Ambrosinautore di 17 punti, di Costi e Grande con 15 punti a testa e Marfo con 10.Classico starting five di coach Cagnardi con Grande, Francis, Ambrosin, Chiarastella e Marfo; coach Villa risponde con Amato,Potts, Montano, Hill ed Ebeling.Primo quarto di grande intensità ma èMilano a partire fortissimo trascinata da un super Potts implacabile dalla lunga distanza. Gli ospiti giocano in scioltezza mettendo sotto scacco la difesa dei biancazzurri e chiudendo i primi 10′ con ampio margine (32-18).Per la Fortitudo la svolta arriva nel secondo quarto: gli ospiti si inceppano, circostanza che agevola il recupero di Agrigento trascinata da uno straordinario Cosimo Costi. Il parziale di 9-0 dei padroni di casa costringe coach Villa a richiamare un paio di volte i suoi senza ottenere gli effetti sperati. Agrigento ne approfitta arrivando fino al -2 (38-42) sulle ali dell’entusiasmo. Sul versante opposto, Milano trova qualche guizzo che le consente di chiudere avanti la prima parte di gara (47-41). Al rientro è ancora la Fortitudo a mantenere l’inerzia del match trovando la parità a quota 53 a metà frazione. Con Pottsgravato di falli, Agrigento prova ad approfittarne (+1), ma Milano è brava a rimanere in scia alla fine del terzo quarto (64-63). Nell’ultimo quarto la partita diventa un’autentica battaglia:si lotta punto a punto con i biancazzurri che non riescono apiazzare il colpo del k.o. fino all’incredibile epilogo a 2” e il tap-invincente di Hill. Archiviata Milano, per la Fortitudo è già tempo di pensare di pensare al prossimo match sempre contro una squadra lombarda. Nel lunch match di domenica 13 novembre, i biancazzurri scendono in campo contro la gloriosa Cantù.

Moncada Energy Group Agrigento 75 – Urania Basket Milano 77

Fortitudo Agrigento: Grande 15,Francis 6, Ambrosin 17, Chiarastella5, Marfo 10, Costi 15, Bellavia, Peterson 6, Negri 1, Mayer. All.: Cagnardi.

Urania Milano: Hill 15, Potts 20, Amato 10, Pullazi 11, Cavallero 2, Valsecchi, Montano 7, Ebeling 10, Piunti 2. All.: Villa.

Arbitri: Gianluca Gagliardi, Nicholas Pellicani e Aleberto Morassutti.

Note: parziali: 18–32, 23–15, 23–16, 11–14