Domani mercoledì 21 dicembre si torna in campo : al Dino Liotta si giocherà l’ultima partita del 2022 e del girone di andata. Il Licata ospiterà il San Luca per la 17° giornata. Non sarà della sfida il capitano Giulio Orlando che deve scontare una squalifica. Va ricordato che la squadra licatese deve recuperare la partita con il Santa Maria Cilento (in programma l’11 gennaio 2023). Ha presentato la sfida Pippo Romano, raggiunto telefonicamente. Di seguito il video.