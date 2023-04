Il Licata Calcio a Trapani senza Riccardo Rotulo (VIDEO)

Domenica 23 aprile allo Stadio Provinciale di Trapani si gioca Trapani – Licata. La sfida è valida per la 32′ giornata di Serie D girone I. La formazione di mister Giuseppe Romano dovrà rinunciare al fantasista Riccardo Rotulo fermo per squalifica dopo il doppio giallo rimediato nella partita di domenica scorsa pareggiata con la Polisportiva Santa Maria 2-2 (link migliori azioni).

Dopo una seduta sala video, la formazione gialloblu giovedì pomeriggio si è allenata allo Stadio Dino Liotta in vista della delicata sfida di domenica. Hanno presentato la partita il mister Giuseppe Romano e il centrocampista Giulio Frisenna. Ecco il link per scaricare il contributo video: