I rappresentanti di Unione Nazionale Consumatori, Adiconsum e Cittadinanza Attiva hanno incontrato il neo questore di Agrigento

I rappresentanti di Unione Nazionale Consumatori – Manlio Cardella, Adiconsum – Ilenia Capodici, Cittadinanza Attiva – Pippo Spataro, hanno incontrato il nuovo Questore di Agrigento Dott. Emanuele Ricifari, esprimendo l’augurio di buon lavoro per il delicato incarico assunto, da esercitare in una città ed in una provincia, che con l’ 8,9% fa registrare, soprattutto fra le giovani generazioni, il più basso tasso di occupazione della Regione. La mancanza di lavoro e la persistente precarietà dello sviluppo economico ed infrastrutturale, costituiscono fattori scatenanti del crescente disagio sociale, in preoccupante aumento, del ricorso all’alcolismo ed all’uso degli stupefacenti, cause di frequenti risse in luoghi affollati di cittadini.

Alla quotidiana lotta alla criminalità ed alla mafia, si aggiunge inoltre l’incidenza del fenomeno migratorio, che fa di Agrigento, per decine e decine di migliaia di migranti, la inarrestabile porta d’ingresso per l’Europa, con annesse problematiche di gestione dell’ accoglienza, nonché la cura ed il controllo dell’ordine pubblico e del territorio. Emerge così, in tutta la sua drammaticità, un così difficile quadro sociale, da rendere urgente il riconoscimento da parte di Unione Europea, Stato, Regione, di un vero e proprio Piano di sostegno finanziario, occupazionale ed infrastrutturale da destinare alla Provincia di Agrigento, divenuta a pieno titolo “Porta d’ingresso per l’Europa”.

Ad iniziare dal potenziamento di mezzi, tecnologie e risorse umane a servizio delle forze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, sottoposte, giorno dopo giorno, ad un incessante e qualificato impegno nella lotta alla mafia, nonché alla tutela ordinaria e straordinaria dell’ordine pubblico, a difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini.

A conclusione dell’incontro, finalizzato ad una complessiva disamina dei principali problemi, in materia di ordine e sicurezza pubblica, si è convenuto di avviare un fattivo confronto, con l’obiettivo di accorciare le differenze tra cittadini, Questura e Forze dell’Ordine.