Il Leo Club Agrigento Host consegna quasi 800 occhiali usati raccolti

Sono stati consegnati i quasi 800 occhiali usati raccolti nel precedente anno sociale dal Leo Club Agrigento Host. Queste le parole del Presidente del Leo Club Agrigento Host per l’A.S. 2020/2021, Giuseppe Castelli: «abbiamo raggiunto, lo scorso anno sociale, numeri straordinari. Mi sento, a tal proposito, di ringraziare tutta la comunità agrigentina e i comuni coinvolti, come Palma di Montechiaro e Porto Empedocle, per la sensibilità dimostrata. Sono certo che questa sensibilità non si arresterà, ma continuerà nel corso di questo anno sociale appena iniziato», a queste si aggiungono le parole dell’attuale Presidente del Leo Club Agrigento Host, Salvatore Malluzzo, «sono felice dell’importante risultato raggiunto lo scorso anno, sulla scia di quanto già fatto, in questo nuovo anno sociale, il Leo Club Agrigento Host, insieme ai Lions Club appartenenti alla nostra zona 26, parteciperà dando, nuovamente, il proprio contributo a questo importante service, allargando, ancora di più i comuni coinvolti! Sono certo che ci sarà, ancora una volta grande sensibilità da parte di tutti!». Un ringraziamento, sicuramente, va fatto alla Signora Piera Lo Vullo, responsabile del progetto per il Lions Club Agrigento Host, a Marta Castelli, attualmente Vice-Presidente del Leo Club Agrigento Host, che, insieme ad Eliseo Giorgio si è occupata, lo scorso anno, del progetto; quest’ultimo, a tal proposito, ha dichiarato: «ringrazio il mio Club, l’Agrigento Host, per avermi dato, anche in questo anno sociale, la possibilità di occuparmi di questo progetto! È un iniziativa lodevole e che rimarca, ancora una volta, la sensibilità che, da sempre, ha dimostrato il Leo Club Agrigento Host, così come il Lions Club Agrigento Host. Quest’anno ci aspettiamo una grande partecipazione e sensibilità da parte di tutti gli agrigentini e non solo! Aiutare è il nostro motto e a questo, non verremo mai meno!».

In foto Eliseo Giorgio, Tesoriere e responsabile dell’area vista del Leo Club Agrigento Host ed il responsabile nazionale del Lions Club Italia del progetto “raccolta occhiali usati”.