Il gruppo leghista raddoppia la presenza a Palazzo dei Giganti

Cambia ancora la geografia di Aula Sollano. Il gruppo di maggioranza aumenta, quello di opposizione continua a perdere pezzi, ma la vera novità è la crescita della rappresentanza della Lega di Salvini al Comune di Agrigento. Un partito che alle ultime consultazioni non ha superato lo sbarramento e che adesso si trova ad avere ben due consiglieri comunali e forse anche qualche assessore, considerato che almeno due degli attuali in giunta sono mascherati sotto la connotazione di tecnici e rappresentanti della società civile. Tornando alla pubblica assise, dopo il passaggio alla Lega di Pietro Vitellaro arriva dunque anche l’adesione di Mario Fontana. Papà ex presidente provinciale, deputato regionale e nazionale in quota Forza Italia. Figlio eletto nelle liste a sostegno del candidato sindaco Calogero Firetto, poi designato assessore dell’ex primo cittadino in campagna elettorale, questo il curriculum di Mario Fontana. La sua esperienza all’opposizione è durata poco, il neo eletto consigliere ha aderito alla Lega di Salvini. In consiglio lo sapevano già da un po’. Dopo il passaggio alla Lega di Pietro Vitellaro arriva dunque anche l’adesione di Fontana. “La geografia politica – dice – è recentemente mutata a tutti i livelli, europea, nazionale, e regionale . Oggi La Lega, con il suo avvicinarsi al PPE si colloca in un alveo di centro destra, e si pone orizzonti nuovi rispetto al passato. È in quest’ottica che abbiamo maturato l’adesione ad un partito che guarda certamente al futuro, anche in ragione di una storia politica familiare che ci colloca da sempre in area di centro destra . La mia candidatura al consiglio comunale nasceva sotto un simbolo civico, scevra da qualsivoglia etichetta di partito. Il mio attaccamento al nostro territorio – conclude – però mi impone di dare il massimo affinché le nostre istanze vengano portate avanti con forza e con ricadute concrete, l’adesione alla Lega Sicilia sono sicuro che mi darà l’opportunità di poter realizzare gli obiettivi prefissati.” Ora la Lega ha un gruppo in consiglio comunale e nelle prossime settimane si attendono altre adesioni. Nel gruppo di opposizione rimangono Calogero Firetto, Nello Hamel e Alessia Bongiovì eletti nella lista civica “Agrigento rinasce”, Antonino Amato eletto nella lista “Andiamo Avanti” e Pasquale Spataro di Onda. In maggioranza ci sono adesso Lega, Uniti per la Città, Forza Italia, Diventerà Bellissima, Facciamo Squadra, Fratelli d’Italia e Cambiamo Rotta. Molti di questi da qui ai prossimi mesi andranno a collocarsi nei partiti. Il sindaco Franco Miccichè in questi mesi dovrà resistere anche alle pressioni dei vari gruppi che reclamano più spazio in giunta, la stessa Lega potrebbe reclamare un suo rappresentante.