Domenica delle Palme, il sindaco: “condividiamo questo giorno di gioia e speranza con chi amiamo”

Al via oggi, Domenica delle Palme, gli appuntamenti della settimana santa della Pasqua che saranno celebrati, nelle parrocchie e in Cattedrale, nella stretta osservanza di tutte le prescrizioni anti-Covid. Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ha voluto trasmettere un messaggio ai cittadini: “La domenica delle Palme è un giorno di festa che negli anni ci ha fatto vivere tanti momenti insieme. Come l’anno scorso, anche quest’anno la festa verrà vissuta diversamente. Non ci saranno processioni e neppure distribuzione di rami d’ulivo a causa della pandemia. Ma i messaggi della ricorrenza rimangono. Le palme restano un simbolo della festa e della vittoria, anche se non saranno tante e l’olivo resta un simbolo di pace e d’amore. Io oggi vorrei invitare tutti i miei concittadini a riflettere sul valore della ricorrenza e a mettere da parte i brutti pensieri e a condividere questo giorno di gioia e speranza con chi amiamo. Buona domenica delle palme a tutti”.