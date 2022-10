Il governo nazionale è fatto. Due i ministri siciliani: Musumeci e Urso

Il governo nazionale è fatto. La leader di FdI, Giorgia Meloni, accetta l’incarico che gli affida il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e presenta la lista dei ministri: sono 24, di cui 6 donne, con due vicepremier. Matteo Salvini e Antonio Tajani saranno i vice e rispettivamente ministro delle Infrastrutture e titolare degli Esteri. Sono due i siciliani entrati nell’esecutivo: l’ex governatore, Nello Musumeci, e Adolfo Urso. Musumeci, incassa il ministero (senza portafoglio) per le politiche del mare e del Sud. Urso è il nuovo Ministero dello Sviluppo economico, è cresciuto ad Acireale, è stato viceministro prima alle Attività produttive poi per lo Sviluppo Economico nei Governi Berlusconi. E’ stato eletto nell’ultima tornata elettorale con FdI. Lascerà l’incarico di presidente del Copasir per ricoprire il ruolo di responsabile del Mise. L’ex governatore regionale, Musumeci, appena approdato al Senato della Repubblica, 67 anni di Militello Val di Catania, ha una storia nella destra siciliana, ha rinunciato alla candidatura alla poltrona di presidente della Regione approdando in Fratelli d’Italia. E’ stato presidente della Provincia di Catania ed Europarlamentare. “Sono molto felice per la designazione di Giorgia Meloni a Presidente del Consiglio. Finalmente il nostro Paese avrà una premier donna e sono sicura che Giorgia saprà mettere a disposizione della collettività le sue capacità guidando l’Italia con competenza, concretezza e determinazione”. Questo il commento di Giusi Savarino sul nuovo governo Meloni. “Da siciliana – continua- sono inoltre molto contenta per gli incarichi di primo piano che sono stati conferiti ad Adolfo Urso e all’amico Nello Musumeci. Non vediamo l’ora di collaborare con l’intero esecutivo per il bene della Sicilia e dell’Italia intera”.