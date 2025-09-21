Tradizionali momenti di riflessione e di preghiera per i 35 anni dell’omicidio del beato giudice di Canicattì, Rosario Livatino. Di primo mattino la Santa Messa nella chiesa di San Domenico, alla presenza delle Istituzioni. Il corteo poi si è spostato lungo la strada statale 640, per la cerimonia sul luogo dell’agguato. Presenti, tra gli altri, le autorità civili, militari e religiose della provincia e gli studenti dell’orchestra “Rosario Livatino” del plesso “Dante Alighieri” di Cammarata. A margine della cerimonia è stato scoperto il monumento dedicato al giudice canicattinese realizzato dall’artista calabrese Cosimo Allera.

