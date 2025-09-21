Al Castrum Favara è bastata una rete per archiviare la pratica Milazzo. Il primo tempo si è chiuso a reti bianche. A tratti equilibrato anche se il pallino del gioco è rimasto saldamente in mano ai favaresi. Nella ripresa l’accelerazione della formazione di casa concretizzata al 75’ con il gol di Varela su calcio di rigore, fischiato per un fallo su capitan Vaccaro).

Risultati del campionato di Serie D – Girone I 3° Giornata: Vigor Lamezia – Enna 3-0; Gelbison – Nissa 1-2; Messina – Città Di Gela 0-2; Ragusa – Sambiase 1-2; Savoia – Paternò 4-1; Vibonese – Reggina 0-0; Castrum Favara – Milazzo 1-0; Nuova Igea Virtus – Città Di Acireale 2-0; Sancataldese – Athletic Club Palermo 1-1.

Classifica Serie D – Girone I: Città Di Gela, Nuova Igea Virtus e Castrum Favara 7 punti; Vigor Lamezia 6; Savoia, Vibonese e Athletic Club Palermo 5; Gelbison, Nissa, Reggina e Sambiase 4; Milazzo ed Enna 2; Sancataldese, Ragusa, Città Di Acireale e Paternò 1; Messina (-14) -10.

