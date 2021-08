Il giornale online Grandangolo Agrigento nel mirino di gruppo di hacker.

Il giornale online Grandangolo Agrigento è finito nel mirino di gruppo di hacker.

Da ieri mattina il sito sta subendo l’attacco dei pirati informatici “con l’obiettivo- fanno sapere dalla redazione- di oscurare il sito in maniera definitiva e impedirci l’emissione del settimanale “GrandangoloAgrigento” in uscita, se riusciamo, domani notte. Gli hacker stanno simulando traffico contemporaneo da oltre 10 mila indirizzi Ip diversi attaccando il sito Grandangolo.

I tecnici di Digitrend stanno lavorando per risolvere il problema”. Presentata denuncia all’ufficio di Polizia Postale Questura di Agrigento. Ai colleghi di Grandangolo la solidarietà dell’intera redazione di AgrigentoOggi, con in testa il direttore, Domenico Vecchio.