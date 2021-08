Compra on line una console, ma è stata truffata, scattano due denunce

Aveva acquistato online una console Nintendo Switch, e lo aveva fatto, versando la somma di 170 euro, su un conto corrente money. Quella console non è però mai arrivata a destinazione. Proprio per a questo motivo, una casalinga quarantaduenne di Racalmuto ha bussato alla porta della caserma dei carabinieri, dove ha formalizzato una denuncia. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini, e incrociando i dati a disposizione, hanno individuato i presunti responsabili della truffa.

Sono un cinquantenne residente a Scampia, quartiere di Napoli, e un nigeriano di 52 anni, abitante a Castel Volturno nel Casertano, denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per truffa. Si tratta di altri due truffatori del web sono caduti nella “rete” dei carabinieri. Quattro denunciati in tre giorni. Un’offensiva quella lanciata dai militari dell’Arma per provare a porre un freno ad uno dei reati più antipatici,