Un nuovo punto di riferimento per turisti e visitatori nel centro storico di Agrigento: “Il Giardino del Duomo” è un bar lunghe e bistro pensato per offrire un angolo di tranquillità e ristoro a chi esplora la città. Situato a pochi passi dalla Cattedrale di San Gerlando, il locale si presenta come una vera e propria oasi, capace di coniugare tradizione e modernità.

Storia di rinascita e collaborazione che ha portato alla creazione di un nuovo spazio verde nel cuore di Agrigento. Il Giardino del Duomo, situato accanto alla maestosa Cattedrale di San Gerlando, è stato inaugurato grazie alla generosità di don Giuseppe Pontillo e al lavoro instancabile di due giovani Marco Sorrentino e Filippo Vassallo, che hanno ristrutturato e aperto questo luogo.

La cerimonia di inaugurazione e il taglio del nastro si è svolta con la partecipazione dell’onorevole Riccardo Gallo, coordinatore provinciale di Forza Italia ad Agrigento, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il rilancio del centro storico e il miglioramento dell’offerta per turisti e residenti. Il Giardino del Duomo diventa, così, non solo un luogo di ristoro, ma anche un simbolo di rinascita per la zona.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova avventura e un augurio di successo per il futuro di questa attività che contribuirà a rendere ancora più speciale l’esperienza di chi visita Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp