Morte sospetta di Vincenzo Lattuca: Autopsia fissata per domani mentre emergono nuovi dettagli dell’inchiesta

E’ stata fissata per domani l’autopsia sulla salma di Vincenzo Lattuca, il quarantatreenne di Favara che è morto martedì sera, appena giunto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dopo essere stato colto da un malore improvviso. L’ipotesi privilegiata è che il decesso sia stato causato da un’overdose di droga, probabilmente eroina. Saranno il medico legale Alberto Alongi, assieme ad un tossicologo ad occuparsi dell’esame autoptico. L’inchiesta, coordinata dal procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella, è per spaccio di droga e morte quale conseguenza di altro reato. Delle indagini si stanno occupando i poliziotti della Squadra Mobile. Sono tanti i dubbi da chiarire sulla misteriosa morte di Enzo Lattuca, fratello di Gessica, la ventottenne mamma di quattro figli, scomparsa il 12 agosto del 2018. L’uomo nelle scorse settimane era stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di avere ucciso a botte, insieme ad alcuni complici la sorella, e avrebbe poi distrutto il cadavere.