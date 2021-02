Il “Garden club Valle dei Templi” festeggia il suo primo anno

Il “Garden Club Valle dei Templi” ha festeggiato , questa mattina, il suo primo anno di vita. E lo ha fatto nella suggestiva Casina Giambertoni, in piena Valle dei Templi, alla presenza dei soci del club e di alcuni ospiti quali il sindaco Franco Miccichè e l’assessore comunale alle Ville e Giardini, Giovanni Vaccaro. Il Club agrigentino fa parte dell’Ugai, Unione Garden Club e attività similari d’Italia, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio come associazione di protezione ambientale. Un’attività che per il club agrigentino è stata però limitata sul nascere a causa dell’emergenza Coronavirus. L’incontro di oggi, tuttavia, è stato un assaggio di quello che si potrà realizzare in futuro, appena la situazione tornerà alla normalità. E’ stata fatta una visita ai Giardini della Famiglia Melisenda- Giambertoni, l’agronomo Ignazio Vassallo ha spiegato alcune piante presenti e le malattie che le possono colpire e sono stati fatti assaggi dei famosi ricci di mandorla di Palma di Montechiaro e cubaita offerti dal ristorante Terracotta e marmellate della ditta Filì. Farm. E questo mentre il maestro Giuseppe Sirena con la fisarmonica suonava una suggestiva musica di sottofondo. Alla fine per tutti la speranza è stata quella di rivedersi presto, per realizzare i numerosi progetti previsti dal club.