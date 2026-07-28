Il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale agrigentina è pari a 2,19 euro il litro per la benzina e 1,99 euro il litro per il gasolio. Nel frattempo è scattato il nuovo taglio delle accise per i costi del diesel ma nulla per la benzina. Il provvedimento prevede uno sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e Iva di 17 centesimi fino al 6 di agosto.

“Ma il taglio delle accise da 17 centesimi al litro comprensivo di Iva produrrà un risparmio sul pieno di gasolio pari a 8,5 euro, portando il prezzo medio del diesel a rimanere abbondantemente sopra i 2 euro al litro”. Lo afferma il Codacons. Per effetto della decisione del governo, il prezzo medio del gasolio, considerati i listini attuali, si attesterà a 2,015 euro/litro. Si tratta di uno sconto del tutto deludente.

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