Il furto in casa della sindaca Brandara: rubati 2.500 euro e biancheria

Soldi per 2.500 euro e biancheria per la casa. Questo il bottino del furto messo a segno, tra il 30 aprile e il 3 maggio, nell’abitazione di via Dante, di proprietà del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara. I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’immobile dopo aver forzato la porta d’ingresso e, indisturbati, hanno messo tutto a soqquadro. Arraffati soldi e biancheria, senza essere visti, si sono dati alla fuga. A denunciare quanto accaduto nella sua abitazione di residenza, ma non di domicilio, è stato lo stesso primo cittadino che, s’è recato alla caserma dei carabinieri di Naro.

Il danno provocato al sindaco Brandara è risultato essere coperto da polizza assicurativa. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. I militari dell’Arma, ancora oggi, sono alle prese con l’attività investigativa per provare ad identificare i balordi che hanno razziato la casa, disabitata in questo periodo dell’anno, ma non abbandonata. I militari dell’Arma hanno già appurato che l’area dove sorge l’abitazione non è “coperta” da nessun impianto di videosorveglianza.