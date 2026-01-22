Non è stato un danneggiamento ma un furto fallito all’impianto di depurazione. I ladri da contrada “Cabibbi”, ad Alessandria della Rocca, hanno però sradicato e rubato i cavi di rame della pubblica illuminazione. E il danno per il gestore di energia elettrica è stato di 6 mila euro. Rubati poco più di 550 chili di cavi in rame della linea di media tensione.

La denuncia, contro ignoti, per furto è stata formalizzata ai carabinieri della Stazione di Alessandria della Rocca dall’incaricato di E-distribuzioni. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare i ladri di “oro rosso”.

Quasi certamente si tratta della stessa mano criminale che aveva tentato di razziare i componenti elettrici all’impianto di depurazione.

