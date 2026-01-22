Assegno di Inclusione 2026: nuove regole e maggiore continuità del sostegno

Il Patronato 50&Più Agrigento: «Superato il mese di sospensione, decisivo il rinnovo dell’ISEE entro gennaio»

Il 2026 si apre con un aggiornamento significativo delle politiche di welfare, con interventi mirati a rafforzare il sostegno alle famiglie e a garantire maggiore continuità nell’erogazione dei benefici. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancioincidono in modo sostanziale sull’Assegno di Inclusione (ADI), che consolida il proprio ruolo di strumento strutturale di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale e lavorativa.

Il Patronato 50&Più Agrigento, attraverso il Responsabile Provinciale Claudio Iacono, analizza i principali cambiamenti normativi che riguardano sia la continuità del beneficio sia i requisiti economici di accesso, ampliando la platea dei potenziali beneficiari e semplificando le procedure.

Una delle innovazioni più rilevanti è l’eliminazione del mese di sospensione obbligatoria. A partire da gennaio 2026non sarà più prevista l’interruzione automatica dopo la 18ª mensilità (e dopo i successivi cicli di 12 mesi): i nuclei familiari potranno rinnovare l’ADI per ulteriori dodici mesi senza soluzione di continuità, garantendo una maggiore stabilità economica. Resta fermo che la prima mensilità del rinnovo sarà erogata in misura pari al 50% dell’importo spettante, come chiarito dal Ministero competente.

Importanti novità riguardano anche il calcolo dell’ISEE, con l’innalzamento delle franchigie sull’abitazione principale. Il valore della casa di residenza sarà ora escluso dal patrimonio fino a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari e fino a 120.000 euro per chi risiede nei capoluoghi di città metropolitane. Soglie che avranno effetti positivi non solo sull’ADI, ma anche su altre misure collegate come Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), Assegno Unico, Bonus Nido e Bonus Nuovi Nati.

Claudio Iacono richiama però l’attenzione sul rispetto delle scadenze:

«Le riforme introdotte rappresentano un concreto rafforzamento del sistema di tutela sociale, ma è fondamentale che i cittadini adempiano tempestivamente agli obblighi previsti. Per evitare la sospensione dei pagamenti dal mese di marzorelativamente all’ADI, è indispensabile presentare la nuova DSU e rinnovare l’ISEE entro il 31 gennaio 2026. L’ISEE 2025 è scaduto il 31 dicembre e, in assenza del nuovo indicatore, le domande resteranno sospese. Invitiamo i cittadini a rivolgersi quanto prima ai nostri uffici per garantire la continuità del beneficio».

A chiudere, l’intervento del Presidente della Giunta Provinciale del Patronato 50&Più Agrigento, Antonio Giardina, che sottolinea il valore strategico delle novità:

«Le nuove disposizioni sul welfare familiare rappresentano un passo avanti concreto per sostenere i nuclei più fragili e favorire condizioni di stabilità sociale ed economica. In questo contesto, la corretta e tempestiva presentazione della DSU e dell’ISEE aggiornato assume un ruolo centrale per garantire la continuità delle prestazioni, a partire dall’Assegno di Inclusione 2026».

Giardina evidenzia inoltre l’impatto sull’Assegno Unico Universale:

«Dal 1° gennaio 2026 il nuovo calcolo dell’ISEE si applica anche all’Assegno Unico Universale, influenzando gli importi spettanti e garantendo un’erogazione più equa in base alla reale situazione economica delle famiglie. Per questo rinnovo l’invito a tutti i cittadini di Agrigento e provincia a utilizzare i servizi del Patronato 50&Più Agrigento per l’aggiornamento dell’ISEE entro i termini previsti, così da assicurarsi l’accesso pieno ai benefici e ottimizzare il sostegno economico complessivo».

Il Servizio Prestazioni Sociali del Patronato 50&Più Agrigento resta a disposizione per fornire supporto tecnico e normativo, affiancando i cittadini nella corretta presentazione delle istanze e nell’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2026.

