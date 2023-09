Il mondo del calcio è sempre stato affascinante per imprenditori e investitori di varie sfere, ma questa volta il nome che risuona è quello di Andrea Ometto, fondatore dell’acclamata azienda “100Grammi”. L’annuncio è stato reso pubblico dal patron dell’Akragas, Giuseppe Deni, che ha ricevuto una proposta di acquisto del 10% delle quote del club da parte del giovane imprenditore originario del Nord-Est italiano.

“100Grammi” è un nome ben noto nell’ambito imprenditoriale, soprattutto nel settore del food. Nel 2021, il “Corriere della Sera” ha incluso l’azienda tra le 5 start-up più innovative d’Italia in questo settore. Oggi, “100Grammi” è leader in Italia nel campo del cibo salutare, distribuendo decine di migliaia di piatti al mese in tutto il Paese.

Ma Andrea Ometto è più di un imprenditore nel settore alimentare. È anche a capo di un’azienda di marketing specializzata nel posizionamento dei brand e nella creazione di start-up e nuovi marchi. La sua esperienza in queste aree lo ha reso un consulente aziendale di riferimento, aiutando le imprese a sviluppare strategie commerciali e di comunicazione vincenti.

Tuttavia, c’è di più. Andrea Ometto è un appassionato di crescita personale e un mental coach. Porta avanti questa passione non solo nella sua vita personale, ma anche come consulente per le aziende, aiutandole a scalare e valorizzare i propri brand. Questa combinazione di competenze imprenditoriali e di sviluppo personale lo rende un imprenditore eclettico e innovativo.

La sua passione per il calcio è profonda e radicata sin da quando era bambino. Oggi, alla guida di una cordata di amici imprenditori con un interesse concreto nel mondo del calcio, Ometto ha espresso il suo desiderio di partecipare nell’Akragas. Questo interesse è alimentato sia dalla sua passione per il calcio che dai suoi legami professionali con la Sicilia.

Il patron Giuseppe Deni sta attualmente valutando la proposta di Andrea Ometto, e nelle prossime ore prenderà una decisione importante. L’eventuale ingresso di Ometto nell’Akragas rappresenterebbe un nuovo capitolo nella storia del club e potrebbe portare nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Il calcio, con la sua capacità di unire persone provenienti da diverse sfere della vita, continua a essere un terreno fertile per l’innovazione imprenditoriale. L’interesse di Andrea Ometto nel sostenere e investire nell’Akragas è un segno della sua passione per lo sport e la sua visione di contribuire al successo di una squadra e di una comunità. Restiamo in attesa della decisione del patron Deni e dei possibili sviluppi futuri.