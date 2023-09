Sono state diverse le tematiche affrontate nella sala giunta del comune di Agrigento tra il Sindaco, Franco Miccichè , l’Assessore alla pubblica istruzione, Gioacchino Alfano , ed i rappresentanti delle cooperative e delle associazioni responsabili del Servizio Asacom. Obiettivo dell’incontro la gestione e l’efficientamento del servizio dell’Assistente specialistico all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) , una figura professionale che fornisce supporto agli studenti con disabilità sensoriale (come sordità e cecità), psico-fisica e disturbi dello spettro autistico. “E’ stato il primo di una serie incontri- commenta l’assessore Alfano- che verranno calendarizzati con frequenza mensile. Al termine dell’incontro tutti i presenti si sono detti pienamente soddisfatti e convinti che, con la collaborazione ed il confronto costante, si continuerà a garantire un servizio, anche questo anno avviato già dal primo giorno di scuola, che sia sempre più rispondente ai bisogni dell’utenza.”

La figura Asacom compensa le difficoltà comunicative e relazionali che possono derivare dalla condizione di disabilità, garantendo il pieno rispetto del diritto all’istruzione e all’integrazione sociale degli studenti con disabilità.

L’Asacom lavora in stretta collaborazione con gli insegnanti, il personale scolastico e le famiglie per identificare le esigenze specifiche degli studenti e sviluppare piani personalizzati per soddisfare queste esigenze.