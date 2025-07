L’estate è alle porte: il cielo si tinge di azzurro, il caldo si fa sentire e molte persone sognano la spiaggia, un buon libro e il rumore delle onde in sottofondo. Se però cercate una frizzante alternativa all’ennesimo romanzetto da ombrellone, perché non lasciarvi catturare dalle atmosfere oscure dei thriller e dai misteri avvincenti dei romanzi gialli? Questi due generi – nati tra le pagine intrise di suspense – hanno saputo farsi strada anche sul grande e piccolo schermo, dando vita a capolavori immortali che hanno fatto la storia del cinema e della televisione.

Pensate a “Psycho”, il cult di Alfred Hitchcock tratto dal romanzo di Robert Bloch, o ai continui omicidi irrisolti sullo sfondo della nebbiosa Londra ne “I misteri di Padre Brown”, passando per le inchieste irriverenti e geniali de L’ispettore Colombo e quelle femminili e scintillanti della signora Fletcher in “La signora in giallo”. Sono innumerevoli le serie ed i film che hanno portato al successo detective, investigatori e serial killer, traducendo in immagini la tensione perfetta dei libri originali. Non c’è dubbio: la magia del brivido si rinnova ogni volta che un romanzo di successo viene trasformato in sceneggiatura, confermando che giallo e thriller sono generi capaci di inseguire e sorprendere il lettore-spettatore con colpi di scena millimetrici e atmosfere cariche di pathos.

Se, poi, amate scoprire i best-seller del momento e restare sempre un passo avanti, la classifica del Mondadori Store è il punto di riferimento ideale. Da Clare Mackintosh a Camilla Läckberg, fino ai nomi più hot della suspense contemporanea, ogni titolo propone un enigma nuovo, pronto a farvi girare pagina fino alla notte fonda. E se siete indecisi, potete sempre lasciarvi guidare dalla lista aggiornata e dalle descrizioni o recensioni dei migliori gialli e thriller, disponibile su Mondadori Store; un hub digitale dove vi invitiamo a scoprire tutte le offerte e a scegliere il vostro prossimo compagno di avventure sotto l’ombrellone.

DALLA CARTA AL CINEMA: I CAPOLAVORI DELL’INQUIETUDINE

Non è un caso se molti romanzi gialli e thriller hanno ispirato pellicole divenute dei veri e propri monumenti della settima arte. Alfred Hitchcock, ad esempio, ha trasformato Il ladro di cadaveri e Psycho in pilastri del brivido universale, sperimentando con la colonna sonora, i tagli di montaggio ed i primi piani, memorabili “jump scare”. Ma anche il grande schermo contemporaneo ha voluto attingere ai maestri della suspense: basta pensare a storie come Shutter Island di Dennis Lehane o Il Codice da Vinci di Dan Brown, capaci di unire mistero, azione e un pizzico di thriller psicologico.

Sul fronte televisivo invece, i romanzi di Agatha Christie hanno dato vita a più versioni de La signora in giallo e ai recenti adattamenti dedicati a Poirot e Miss Marple. Lo stile asciutto e pungente dell’autrice britannica, unito a sceneggiature avvincenti, ha permesso di riversare su piccoli schermi le trame complesse eppure chiare delle indagini più celebri di sempre.

GIALLI E THRILLER AI VERTICI DELLE CLASSIFICHE

Nell’era dell’online e del digitale, il pubblico è più esigente e desidera scovare novità in tempo reale. La sezione Gialli e Thriller del Mondadori Store ci offre un quadro chiaro sui titoli che stanno dominando le preferenze dei lettori italiani. Nell’ultima classifica spiccano nomi come Don Winslow con la sua saga cruda e avvincente, o Tana French, regina del noir psicologico, capace di farci tremare con i suoi detective tormentati. Tra i testi più venduti troviamo poi “La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi, thriller italiano che ha scalato le vette, ed il recente fenomeno di Rachel Hawkins, le cui storie sui moderni “cold cases” entusiasmano generazioni di lettori. E se amate la suspense più classica, non manca Harlan Coben, che con i suoi colpi di scena a effetto vi terrà incollati fino all’ultima pagina. Con oltre cento titoli in costante rotazione, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Vi invitiamo dunque a esplorare tutte le offerte sul portale Mondadori e a trovare il romanzo che saprà farvi compagnia nelle calde sere d’estate.

L’EMOZIONE DELLA PRIMA LETTURA: CONSIGLI PER L’ESTATE

Scegliere il giallo o il thriller perfetto per l’estate significa valutare tempo a disposizione e grado di immersione: se desiderate un testo rapido ma intenso, puntate su raccolte di racconti brevi di autori come Fernando Pessoa o Stefano Benni. Se invece cercate un viaggio più profondo, i romanzi di Fred Vargas e Ian Rankin vi condurranno in atmosfere gotiche e investigazioni lente ma suggestive. Ricordate che leggere sotto l’ombrellone richiede anche un formato comodo: se amate il cartaceo, optate per tascabili leggeri; se preferite il digitale, tablet ed E-reader vi garantiranno una portabilità estrema e un font regolabile, perfetto per la lettura in spiaggia.

IL PIACERE CONDIVISO DELLA SUSPENSE

Thriller e gialli non sono solo pagine da divorare in solitaria: spesso nascono vere community di appassionati che scambiano ipotesi e teorie, davanti a un aperitivo o su forum dedicati. Negli ultimi anni, gruppi di “Readers” si organizzano per serate di lettura collettiva e club del libro a tema, dove ogni capitolo diventa spunto di discussione e condivisione. E se volete portare il mistero anche nel vostro gruppo di amici, nulla vieta di organizzare un “evento-reading” itinerante: dalla veranda di una villa sul lago alla spiaggia al tramonto, ogni scenario può fare da sfondo perfetto a un’indagine letteraria. L’estate 2025 vi aspetta con pagine da brivido e indagini mozzafiato. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di restare con il fiato sospeso e il cuore in gola: scoprite subito le offerte dedicate ai gialli e thriller su Mondadori Store e scegliete il vostro prossimo libro da leggere sotto l’ombrellone.

