Il banco dei salumi rappresenta da sempre uno dei cuori pulsanti della gastronomia e della vendita al dettaglio in Italia. È un universo di sapori, tradizioni e specialità regionali che racconta la ricchezza del patrimonio agroalimentare del Paese. Nonostante la vastissima offerta, che spazia da produzioni di nicchia a eccellenze DOP e IGP, le scelte d'acquisto delle attività gastronomiche e dei negozi alimentari tendono a concentrarsi su un nucleo di prodotti irrinunciabili. Si tratta di quei salumi che, per versatilità, riconoscibilità e gradimento da parte del pubblico, costituiscono la base sicura di ogni assortimento. La loro popolarità non è casuale, ma risiede nella capacità di soddisfare un'ampia gamma di esigenze e utilizzi, dal panino farcito all'aperitivo, fino all'impiego in ricette più complesse. Tra questi, il prosciutto cotto regna sovrano per il suo gusto delicato e la sua trasversalità.

Il prosciutto cotto

Come detto in precedenza, il prosciutto cotto è il re indiscusso delle vendite. La sua popolarità si fonda sulla sua versatilità e sul suo sapore delicato, che lo rende amato da consumatori di ogni età, dai bambini agli anziani. Per un negozio alimentare o una gastronomia, avere un eccellente prosciutto cotto in assortimento è una necessità strategica. Viene utilizzato per la farcitura di panini e tramezzini, come ingrediente fondamentale in torte salate e piatti pronti, o semplicemente affettato finemente come secondo piatto leggero. La crescente attenzione dei consumatori verso l’origine e la lavorazione del prodotto ha inoltre spinto la domanda verso il prosciutto cotto alta qualità, il quale garantisce sapore e genuinità, e rappresenta un importante fattore di differenziazione per un’attività.

Il prosciutto crudo

Al secondo posto per gradimento e volumi di acquisto si colloca il prosciutto crudo. Questo salume, simbolo dell’eccellenza norcina italiana nel mondo, si distingue per la sua complessità aromatica e per il suo sapore più intenso e sapido rispetto al cotto. Le sue varianti regionali, come il Prosciutto di Parma DOP o il San Daniele DOP, rappresentano punte di diamante che attirano una clientela attenta e disposta a spendere di più per un prodotto di pregio. Il crudo è un elemento imprescindibile dei taglieri da aperitivo, si sposa magnificamente con frutta come melone e fichi, e arricchisce pizze e focacce gourmet. Per un’attività, offrire un prosciutto crudo di buona stagionatura e affettato al momento è un segnale di grande attenzione alla qualità e un servizio molto apprezzato dai clienti.

Il salame

Il salame è un prodotto che incarna la tradizione e la convivialità. La sua varietà è immensa, con differenze regionali che vanno dalla grana dell’impasto alla speziatura, fino alla stagionatura. Il Salame Milano, con la sua grana fine e il gusto dolce, è forse il più diffuso e versatile, perfetto per panini e taglieri. Accanto ad esso, trovano grande spazio salami più rustici e saporiti, come il Felino IGP o le versioni piccanti tipiche del Sud Italia. La sua praticità e il suo sapore deciso lo rendono un prodotto ad alta rotazione, indispensabile in ogni banco salumi che si rispetti, capace di soddisfare il desiderio di un gusto più robusto e tradizionale.

La mortadella

Molto apprezzata anche la mortadella, in particolare la Mortadella Bologna IGP. Questo salume cotto, un tempo forse considerato più “popolare”, ha vissuto una vera e propria riscoperta, affermandosi come un prodotto di alta gastronomia. Il suo profumo inconfondibile, la sua consistenza morbida e il suo gusto equilibrato, arricchito dai pistacchi o dai lardelli, la rendono estremamente amata. È perfetta tagliata sottilissima per farcire focacce e rosette, o a cubetti per arricchire aperitivi e insalate di riso. La sua convenienza unita a un profilo gustativo unico ne fa un prodotto ad altissima richiesta, capace di garantire grandi volumi di vendita e un’ampia soddisfazione da parte della clientela.

