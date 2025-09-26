L’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato di Agrigento, dalle ore 7 alle ore 12:30 del 5 ottobre 2025, all’interno della Valle dei Templi, ha organizzato l’evento “Il dono che unisce – Polizia di Stato alla Valle dei Templi”, ove verrà effettuata una donazione straordinaria di sangue. All’evento, inserito nell’ambito delle iniziative “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, ha aderito il “Lions Club Agrigento Chiaramonte” che, con i propri medici, offrirà gratuitamente uno screening per la celiachia e la glicemia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp