È stato convalidato l’arresto del diciottenne incensurato di Palma di Montechiaro sorpreso dai poliziotti del Commissariato cittadino, a smerciare droga con l’uso di un banchetto in mezzo alla strada. Il gip del tribunale di Agrigento, ha disposto per l’indagato l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tre volte alla settimana per la firma e l’obbligo di dimora e permanenza a casa durante le ore serali e notturne.

Il giovane era stato trovato in possesso, nella tarda serata di martedì in una strada del centro, di circa 10 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina, oltre che di un bilancino di precisione. Gli agenti hanno scoperto una vera e propria rivendita all’aperto di sostanze stupefacenti, hashish e cocaina appunto, oltre al bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto sistemato sopra un banchetto e davanti agli occhi di alcune ragazze minorenni.

