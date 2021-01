Il dolce della domenica: Torta di mandorla e pistacchio di Raffadali

Il dolce che vi presentiamo oggi è stato realizzato da Mariella Randisi di Raffadali , Torta di mandorle e pistacchio di Raffadali.

Torta di mandorla e pistacchio di Raffadali

Ingredienti: 150 g di mandorle tritate, 150 g di pistacchi tritati ,200 g di zucchero semolato, 6 uova, scorza grattugiata di due limoni biologici, un bicchierino di rum, una bustina di vanillina, un pizzico di sale, un cucchiaino di lievito per dolci.

Procedimento

Separare gli albumi dai tuorli e aggiungere a quest’ultimi 200 g di zucchero, la bustina di vanillina e la scorza di limone. A parte montare a neve ben ferma gli albumi con l’aggiunta di un pizzico di sale, versateli nel composto dei tuorli incorporando il cucchiaino di lievito amalgamandolo dal basso verso l’alto. Nel frattempo aggiungere un bicchierino di rum. Dopo ciò dividete il composto in due parti: in uno mettete la farina di mandorle, nell’altro la farina di pistacchi. Amalgamare ognuna delle due parti separatamente. Imburrate e infarinate una teglia di 26 cm. Se si è celiaci utilizzate la fecola di patate o amido di mais, altrimenti farina 00 / 0 . Per primo versare il composto di mandorle, sopra di esso versate il composto di pistacchio. Infornare la teglia nel primo ripiano in basso del forno. Cuocete a 160 gradi per 20 minuti e a 150 gradi per 10 minuti in forno ventilato. Mentre in forno statico aumentate la temperatura di 10 gradi in entrambi i casi e fare la prova stecchino per verificare la cottura.