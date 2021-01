Nella maggioranza di centrodestra Forza Italia esce fuori dal coro

Mal di pancia. O, forse, qualcosa in più. Senza arrivare, tuttavia, a un dissenso aperto. Nella maggioranza di centrodestra che governa da quasi cento giorno al Comune di Agrigento si discute sui temi assai delicati. Dal gruppo di Forza Italia arriva infatti, nei confronti dell’Amministrazione un messaggio tutto da interpretare che suona però come campanello d’allarme. I consiglieri comunali di Forza Italia, Simone Gramaglia, Carmelo Cantone e Giovanni Civiltà, che già alcuni mesi addietro avevano invitato la nuova Amministrazione ad attuare sin dal suo insediamento la rotazione dei dirigenti del Comune, punto cardine del programma del neo eletto sindaco Franco Miccichè, adesso intervengono sull’operato dei dirigenti che collaborano con l’attuale esecutivo, e affermano: “Trasparenza è un termine che deriva dal latino trans parere , quindi far apparire, lasciar vedere, con riferimento ad atti, comportamenti, situazioni, modi di procedere, soprattutto nella vita pubblica e nei rapporti con la collettività. Trasparenza significa chiarezza, pubblicità, lasciar conoscere in questa precisa circostanza ciò che gli Uffici producono nell’interesse esclusivo della città di Agrigento. Pertanto, nell’esercizio della nostra funzione di indirizzo e di controllo, chiediamo maggiore trasparenza e maggiore responsabilità in modo da rendere sia i cittadini che il mondo produttivo, in ginocchio dopo l’ondata coronavirus, consapevoli dei meccanismi di funzionamento della macchina pubblica”. Forza Italia è presente in giunta con l’assessore Antonino Costanza Scinta ed è di Forza Italia anche il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Civiltà. Carmelo Cantone invece è il presidente della Commissione Turismo e Spettacolo.

Attualmente al comune sono solo tre i dirigenti, costretti a coprire ben sette settori. Toni Insalaco si occupa di affari generali, ufficio legale, attività produttive, urbanistica. Gaetano Di Giovanni, oltre ad essere il capo gabinetto è anche dirigente della polizia municipale, verde pubblico ed ecologia. Giovanni Mantione, ragioneria, patrimonio, personale, servizi finanziari e lavori pubblici, quest’ultimo aspetto non proprio in linea con le sue professionalità, essendo uno laureato in economia e commercio.

Il Sindaco Francesco Miccichè, come si ricorderà ha assegnato le deleghe lo scorso 28 ottobre accogliendo nell’esecutivo proprio la componente azzurra.

Nella foto Simone Gramaglia, capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Agrigento