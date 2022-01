Il dolce della domenica: ciarduna a modo mio con Pistacchio di Raffadali D.O.P

Il dolce di oggi è tipico della tradizione e della cultura di Agrigento.

Oggi vi presento una versione personalizzata al cacao con Granella di Pistacchio di Raffadali Ricetta presente sul blog di Antonino Di Carlo :http://dicarloantonino.blogspot.com/2022/01/ciardoni-modo-mio-con-pistacchio-di.html?m=1

Ciarduna a modo mio con Pistacchio di Raffadali D.O.P

Ingredienti:

x15 cialde di ciardoni

220 gr. Farina 00

15gr. Di cacao

6 gr. Di ammoniaca

40 gr. Di uovo

40 gr. Di strutto

40 ml latte intero

70 gr. Di zucchero

Granella di pistacchio.

Per la crema di ricotta:

200 gr. di ricotta fresca ben asciutta

60 gr. di zucchero

Un pizzico di vaniglia

Un pizzico di cannella

Gocce di cioccolato

Per lo sciroppo di zucchero:

150 acqua

80 gr. di zucchero

Buccia di limoni

Procedimento :

Prendete la ricotta messa a scolate almeno un giorno prima, zuccherate , mescolate bene , setacciare . Aggiungere, la vanillina e le gocce di cioccolato, riposare in frigo .

Impastiamo le cialde:

Setacciare le polveri in una bacinella della lanetaria (farina ,cacao, ) , aggiungetelo strutto e iniziamo a impastare lentamente , aggiungere l’uovo, e l’ammoniaca sciolta nel latte , fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo , coprire con pellicola e fare riposare in frigo per 20 minuti circa.

Stendere con un mattarello, ritagliare a forma di un rettangolo della dimensione tale da arrotolare gli stampi per cannoli.

Per una chiusura ideale pizzicare dopo aver avvolto lo stampo le due estremità fino ad unirli, e riporli in una teglia con carta forno con la giuntura in modo che appoggi sulla base . Infornare a forno caldo per circa 20/25 minuti Sfornare e dopo 5 minuti sfilarli dagli stampi.

Sciroppo di zucchero: Fare bollire acqua, zucchero e bucce di cannolo per 5 minuti circa, eliminare le bucce di limone.

Immergere le cialde cotte nello sciroppo fate scolare bene e passatele nella granella di pistacchio .

Fare asciugare bene , farcire le cialde con una sac a poche con la crema di ricotta. Spolverare con zucchero velo e un pizzichino di cannella