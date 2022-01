Altro furto nello stesso bar preso di mira a inizio mese

La prima volta i malviventi avevano colpito nel corso della notte tra il 6 ed il 7 gennaio scorsi. Ieri notte sono tornati nuovamente in azione nel bar “Aurora” a Licata. Qualcuno ha mandato in frantumi, a colpi di martello o con un altro corpo contundente, la stessa vetrata dell’ingresso del locale che era stata già distrutta nel primo raid. Una volta all’interno, i ladri hanno rubato diversi tagliandi del Gratta e Vinci, e altri prodotti, per un valore complessivo di 3.000 euro. Poi si sono dileguati. Dopo l’amara scoperta il titolare ha chiamato il 112. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. Non è esclusa la stessa “mano” criminale.