Il dolce della domenica: cheesecake alla ricotta con granella di pistacchio

Il dolce che vi presento oggi è una cheesecake alla ricotta con granella di pistacchio di Raffadali realizzata da Isabella Sicilia

Cheesecake alla ricotta

INGREDIENTI:

PER LA BASE:

•200 gr di biscotti digestive

•100 gr di burro

PER LA CREMA:

•250 gr di panna

•100gr di zucchero a velo

•500gr di ricotta

•8 gr di colla di pesce (4 fogli)

•Scaglie di cioccolato q.b

PER LA DECORAZIONE:

•Ciliegine candite q.b

•Granella di pistacchio di Raffadali q.b

•Cialde di cannolo q.b

PROCEDIMENTO:

Ridurre i biscotti a farina, unite il burro precedentemente sciolto, versate tutto in uno stampo o una teglia a cerniera, date una forma compatta riporre in frigo per 30 minuti. Mettete in una ciotola la ricotta e lo zucchero a velo, amalgamate con le fruste elettriche, (potete riempire un po’ di cialde di cannolo per la decorazione) fatto ciò mettere un po’ di panna in un pentolino e riscaldate, mettere in ammollo la colla di pesce in acqua fredda, versate la rimanente panna nella ricotta, amalgamate il tutto con le fruste, sciogliete la colla di pesce nella panna riscaldata prima, e versate nel composto di ricotta, amalgamate di nuovo,, aggiungete le scaglie di cioccolato. Tirare fuori dal frigo lo stampo e versateci dentro la crema, riponete in frigo per 4 ore. Alla fine passate un spatola o un coltello nei bordi per staccarla dallo stampo, e decorate.