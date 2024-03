L’alchimista del suono Mediterraneo per il suo innato talento nel mixare la musica underground ha fatto ballare centinaia di migliaia di giovani e meno giovani dappertutto.

Sergio Matina originario di Ribera è considerato l’Alchimista del Suono Mediterraneo (definizione data dall’amico Victor Simonelli) per il suo innato talento nel mixare la musica underground facendo ballare centinaia di migliaia di giovani e meno giovani in tutto il Mondo.

Per l’anno in corso partecipa nel prestigioso “Dance Music Awards 2023” che è un premio nazionale rivolto in linea generale al mondo DANCE.

Matina è candidato nella categoria Miglior House DJ Producer 2023 @ DMA 2023 e potete votarlo nel seguente link: https://dancemusicawards.it

E’ anche presente nella sezione Miglior Evento 2023 con il party di Ferragosto (COME TOGETHER), e insieme a Marco Barci per il magazine JUICY BEATS MAGAZINE nella sezione Miglior Blog/Magazine 2023.

Per validare il voto, bisogna inserire i vostri dati ed esprimere una preferenza per almeno 5 categorie.

Questo è un modo per valorizzare un professionista ed eccellenza della Sicilia che in questo settore concepisce il proprio lavoro come vera e propria arte.

Sergio combinando House, Tech House & Tribal ha creato un suo stile musicale personale che lui stesso ha ribattezzato HouseCrack. I suoi lavori discografici sono stati pubblicati in etichette come: Universal Records, Tommy Boy Records, Ministry Of Sound Records, Armada Music, Kult Records, WhoreHouse Records, Pornostar Records e tante altre.

Matina insieme a Costantino Padovano ha fondato e gestisce la TendenziA Records (gruppo V.O.T.U. Productions ‘MIAMI’), etichetta discografica che subito si fa rispettare nel panorama discografico “Dance Oriented” internazionale grazie alle sue produzioni.

Giacomo Palermo

Giacomo Palermo