La cerimonia si è svolta alla presenza delle più alte cariche provinciali.

“Stiamo celebrando la bellezza della diversità, la festa dei popoli”. Con queste parole il Prefetto di Agrigento ha ricevuto questa mattina, al palazzo di Governo, le delegazioni dei gruppi partecipanti al 66° festival internazionale de folclore, per il consueto scambio dei doni. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, anche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, l’assessore, Costantino Ciulla e il coordinatore del 76° Mandorlo in fiore, l’assessore Carmelo Cantone. Un’atmosfera di festa anche in Prefettura, un momento di gioia , allegria , di scambio di tradizioni e cultura. “Agrigento- ha detto il Prefetto Romano- diventa un luogo in cui le differenze diventano spettacolo, attrazione anziché motivo di odio e di conflitto.”

Oggi pomeriggio la fiaccolata dell’amicizia. I gruppi partecipanti al 76° Mandorlo in fiore, 66° festival internazionale del folclore, insieme ai “Bambini del mondo”, si riuniranno davanti il Municipio di Agrigento, in piazza Pirandello. Alle 17 il saluto del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e , poi, il via alla sfilata. Quest’anno la fiaccolata torna a seguire il percorso “storico”, quello che la conduce fino al campo sportivo, in via Esseneto.