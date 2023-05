Il Direttore Generale, Giancarlo Rosato, lascia l’Akragas per motivi personali

L’avvocato Giancarlo Rosato ha lasciato il suo incarico di Direttore Generale dell’Akragas e dichiara: “Al temine di una stagione intensa culminata con la promozione in serie D, è giunto il momento delle riflessioni e delle valutazioni sul futuro.

Mentre appare ancora da definire il nuovo assetto societario ed il progetto tecnico, per motivi strettamente personali, intendo rassegnare le dimissioni dalla carica di direttore generale e formalizzare il mio disimpegno dalla SSD Akragas.

Ringrazio gli amici soci e tutti i collaboratori con i quali ho avuto l’onore di condividere l’impegno e le gioie di questa splendida stagione appena conclusa.

Alla loro passione affido il proseguo dell’avventura sportiva auspicando i migliori successi per i colori bianco azzurri”.

E, intanto, la Società dell’Akragas ha indetto una conferenza stampa per mercoledì 31 maggio, che si terrà nello stabile di via Unità d’Italia, al numero civico 85, alle ore 16.

Nell’occasione il patron akragantino Giuseppe Deni farà il punto sul presente e sul futuro del club in vista della prossima stagione agonistica in serie D.