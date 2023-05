Ecco la nuova sede dell’associazione portatori di San Calogero. C’è anche la statua realizzata da Cacocciola

Una domenica di festa quella del 28 maggio ad Agrigento: è stata inaugurata la nuova sede dell’Associazione Portatori di San Calogero, a Porta di Ponte, nel chiosco delle informazioni al pubblico. A tagliare il nastro il prefetto , Filippo Romano, e il sindaco, Francesco Micciché. In presenza delle autorità civili, militari e religiose è stata anche benedetta la statua di San Calogero, realizzata e donata dall’architetto Giuseppe Cacocciola. Tra i presenti anche il deputato nazionale, Calogero Pisano, e l’assessore comunale, Gerlando Piparo. Proprio quest’ultimo è l’intestatario dell’atto di indirizzo presentato in consiglio comunale per la restituzione ai portatori della sede storica.



Una sede, dunque, nel centro città per stare più vicini alla gente che tanto ama il Santo nero. I componenti del Direttivo dell’associazione Portatori di San Calogero affermano: “L’obiettivo è quello di non far venire mai meno la presenza del nostro amato San Calogero durante la nostra vita quotidiana”.

Foto di Giuseppe Greco