Il direttore del Kaos chiede l’illuminazione, Firetto replica: “ci stiamo lavorando”

AGRIGENTO. I cinesi “sollecitano” il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto sulla mancanza di illuminazione nel quartiere del Villaggio Pirandello. La “iH Hotels”, gruppo alberghiero presente, attualmente, nelle principali città italiane, compresa Agrigento con l’Hotel Kaos, facendosi portavoce dei disagi che vive il quartiere, sprovvisto di pubblica illuminazione, ha infatti deciso di scrivere una lettera al capo dell’amministrazione comunale per chiedere appunto l’installazione di un impianto di illuminazione pubblica ma anche la manutenzione del manto stradale. La missiva porta la firma di Alessandro Bufano, direttore dell’Hotel che si trova in contrada Cummo.

“La richiesta – spiega il direttore – deriva sia da un problema di sicurezza della viabilità, la notte la zona risulta totalmente al buio, sia da un problema di sicurezza pubblica: nella zona sono frequenti atti di violazione della proprietà e furti frequenti da parte di ignoti. Il quartiere – spiega ancora il responsabile dell’hotel – è abitato da una quarantina di famiglie ed è frequentato dai turisti ed ospiti della struttura ricettiva”. Non è raro leggere poi le recensioni dei turisti che alloggiano in quell’albergo del tutto negative che pongono l’accento sui pericoli alimentati dall’assenza di illuminazione pubblica. “A causa dell’oscurità – si legge ancora nella lettera di Bufano – si sono registrati anche incidenti automobilistici. Il quartiere inoltre è privo di qualsiasi tipo di intervento manutentivo”. La lettera si conclude con la motivazione della richiesta che assume carattere d’urgenza ai fini della salvaguardia, dell’incolumità pubblica e privata e del decoro cittadino in una località che si candida per la sua vocazione turistica”.

In passato sull’argomento alcuni consiglieri comunali avevano presentato interrogazioni considerato che nel quartiere abitano circa 60 famiglie. La zona è sprovvista anche di fermata di bus urbano.

A replicare a Bufano è lo stesso sindaco, Lillo Firetto. “Quella in questione – ha detto il capo dell’amministrazione comunale – è un’area assolutamente meritevole di attenzione, ove insiste una rilevante struttura alberghiera. Già da fine novembre scorso è in attenzione”.

Quindi il sindaco ha spiegato che da quasi tre mesi l’amministrazione sta lavorando per cercare di risolvere i problemi lamentati oggi dal direttore dell’hotel Kaos che sono le stesse sollecitazioni giunte dalle 40 famiglie residenti in contrada Cummo. Il Comune si dovrà fare carico del sistema di illuminazione pubblica, dunque con un progetto che possa al più presto dare serenità alle famiglie ed una immagine positiva alla struttura ricettiva.