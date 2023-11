Un Importante Sostegno di 10 Milioni di Euro per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025

Agrigento, 8 novembre 2023 – Una significativa iniezione di fondi di 10 milioni di euro è stata destinata a favore di Agrigento, che si prepara a essere la Capitale Italiana della Cultura nel 2025. Questo contributo è stato accolto con entusiasmo da varie figure istituzionali e politiche, rappresentando un passo importante per la città dei templi e per la Sicilia nel suo complesso.

Il deputato regionale Riccardo Gallo (Forza Italia) ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, sottolineando che “Questo contributo avrà certamente una ricaduta positiva sul territorio di Agrigento ma, analogamente, su tutte le manifestazioni connesse a questo importante evento che porrà la città dei templi e tutta la Sicilia al centro del panorama culturale e artistico italiano ed internazionale”.

Il finanziamento di 10 milioni di euro, inserito nella nuova Legge Finanziaria regionale, è stato suddiviso in due tranche: 5 milioni verranno destinati al 2024 e altri 5 milioni al 2025. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere le spese legate alla promozione del territorio e all’organizzazione degli eventi collegati ad Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha esaltato l’impegno del presidente Renato Schifani e della giunta regionale per questo finanziamento, affermando che “Aver stanziato 10 milioni di euro per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 dimostra che il presidente ha a cuore la nostra città. La somma verrà destinata all’arredo urbano, al decoro e al verde. Ho iniziato a lavorare a questo progetto sin dai primi giorni di aprile e adesso si vedono i grandi risultati.”

Questa notizia giunge in un momento cruciale, mentre il Consiglio Comunale di Agrigento doveva discutere lo Statuto della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura. Nonostante alcune complicazioni nella discussione, l’iniezione di dieci milioni di euro si presenta come un incoraggiamento benvenuto nell’attesa dell’istituzione del management che sovrintenderà alle iniziative di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

L’Assessore Regionale all’Energia e coordinatore dell’Mpa di Agrigento, Roberto Di Mauro, ha dichiarato: “Si tratta di un primo importante risultato faranno seguito altri importanti interventi per la città dei templi nell’ambito dell’arredo urbano, del decoro e del verde affinché Agrigento sia pronta all’importante appuntamento del 2025.”

Il finanziamento, descritto nell’articolo 33 della nuova Finanziaria regionale, è un segno tangibile dell’impegno delle istituzioni verso la valorizzazione culturale, economica e turistica di Agrigento in occasione della sua designazione come Capitale Italiana della Cultura per il 2025.