“L’ associazione culturale “I Tammura di Girgenti” presieduta da Biagio Licata, ancora una volta si rende protagonista nella valorizzazione del nostro territorio. In programma l’evento denominato “Providentia Folk Fest” giunto alla sua 7° edizione. Si tratta di una degustazione gratuita di prodotti tipici siciliani (cannolo-vino-cantucci-latte di mandorla-miele-cubbaita-pane condito con olio), grazie al patrocinio della Regione Siciliana. La manifestazione pensata e realizzata in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Divina Provvidenza, si terrà ad Agrigento il prossimo 11 novembre a partire dalle 19 nell’oratorio Don Guanella , zona campo sportivo. Biagio Licata afferma: “E’ sempre un piacere condividere in città e per la città eventi a carattere culturale che richiamano l’attenzione di molti visitatori. La crescita continua dell’associazione “I Tammura di Girgenti” per me è motivo di vanto e di orgoglio. Ringrazio la Regione Siciliana per aver accolto la mia istanza, ed il parroco Don Calogero Proietto per l’ospitalità all’interno dei locali parrocchiali.”