“Stop alle dipendenze, il coraggio della libertà”: al Gallo Sciascia una mattinata di educazione, arte e consapevolezza

Si è svolta questa mattina, nell’auditorium dell’Istituto “N. Gallo – L. Sciascia” di Agrigento, la tappa provinciale del contest “Stop alle dipendenze. Il coraggio della Libertà”, attività centrale del progetto Lab_School – Rete Salus – Scuole SHE Sicilia. Un’iniziativa dal respiro regionale, nata per sensibilizzare gli studenti del primo e secondo ciclo sui rischi delle dipendenze e sull’importanza di adottare stili di vita sani.

A introdurre i lavori è stata l’insegnante Licia Silvestro, referente del progetto e organizzatrice dell’evento per l’istituto agrigentino, che ha spiegato il valore educativo del percorso.

Sul palco anche i momenti istituzionali indicati nel programma ufficiale: i saluti della dirigente scolastica Giovanna Pisano e l’intervento del presidente dell’Ordine dei Medici di Agrigento, Santo Pitruzzella, tra i protagonisti della giornata .

Uno dei momenti più intensi dell’evento è stato senza dubbio la performance di pittura sonora “300 grammi”, curata da Igor Scalisi Palminteri e Angelo Sicurella: un dialogo tra musica e colore che celebra il cuore umano – quei “300 grammi” che pulsano, suonano, sentono – e diventa metafora di comunità, fragilità e resistenza.

Giovanna Pisano, dirigente scolastica, ha ribadito il valore dell’iniziativa:

“‘Stop alle dipendenze, il coraggio delle libertà’ è un contest dal respiro regionale, fortemente voluto dall’Assessorato alla Salute e dall’Ufficio Scolastico Regionale. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi sui rischi delle dipendenze, con un focus particolare sulle tossicodipendenze. Lo facciamo non solo con informazioni scientifiche – oggi è presente il Presidente dell’Ordine dei Medici che parlerà dei rischi dell’uso delle droghe – ma anche attraverso l’arte, la musica, la bellezza. Educare al bello significa offrire ai ragazzi strumenti per resistere, per scegliere la vita e ciò che davvero la rende piena. Le scuole della provincia hanno lavorato molto e i premiati di Agrigento parteciperanno alla finale regionale del 16 dicembre al Teatro Golden di Palermo.”

Sulla performance artistica è intervenuto Igor Scalisi Palminteri:

“Stiamo dipingendo un cuore. L’idea è tornare ai sentimenti puri, al nostro battito, a ciò che è essenziale per ricominciare. Ogni performance nasce dai colori che emergono dall’atmosfera del momento, dalla musica di Angelo, dal luogo. È un’opera che vive di ciò che accade attorno.”

A ruota, il musicista Angelo Sicurella ha sottolineato il valore del dialogo artistico:

“Quello che viene fuori è frutto dell’interconnessione tra me e Igor: se lui non dipinge io non posso suonare. È una metafora della dignità, della comunità. Capisci che da soli non si va da nessuna parte: abbiamo sempre bisogno dell’altro, di stare insieme.”

Infine, Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei Medici di Agrigento, ha richiamato l’importanza della prevenzione:

“Quando si parla di prevenzione, si parla di salute: è la nostra missione. Sulle tossicodipendenze la prevenzione è fondamentale, perché offre ai giovani la possibilità di distinguere ciò che fa bene da ciò che fa male e scegliere consapevolmente.”

