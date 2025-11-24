In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i consultori familiari dell’Asp di Agrigento promuovono un programma di iniziative dedicate alla prevenzione della violenza e al sostegno di donne, bambini, bambine e adolescenti che ne sono vittime. Con un ruolo istituzionale che li vede impegnati nella protezione e nella presa in carico delle persone vulnerabili, i consultori organizzano attività di gruppo, momenti di consulenza sociale e psicologica e incontri di sensibilizzazione nelle scuole e presso enti del territorio. Con queste iniziative, i consultori familiari dell’Asp di Agrigento confermano il loro impegno costante nel promuovere la cultura del rispetto e della parità, offrendo sostegno concreto e strumenti di consapevolezza a chi subisce violenza e a tutta la comunità. Anche nei cinque ospedali della provincia saranno allestiti dei corner simbolici dedicati alla sensibilizzazione sul tema a cura del gruppo di lavoro codice Rosa Asp in collaborazione con la Fondazione Onda ed i reparti ospedalieri. Proprio la presenza del protocollo codice Rosa nei pronto soccorso rappresenta uno strumento essenziale che crea un percorso dedicato e protetto per tutte le vittime di violenza.

Il calendario delle iniziative

Consultorio di Agrigento: 25.11.2025 ore 9-13 Info point “Il Consultorio familiare: un servizio per le donne che subiscono violenza” al centro commerciale Città dei Templi.

Consultorio di Aragona: 24.11.2025 Incontro di sensibilizzazione, nell’ambito del progetto di educazione all’affettività e sessualità, con gli studenti dell’istituto “Enrico Fermi” Aragona, 25.11.2025 ore 10 convegno “Contro la violenza sulle donne. Intervento di rete Teatro Armonia Chiesa Madre Aragona.

Consultorio Bivona: 25.11.2025 ore 8,30 tavola rotonda “Il silenzio non è amore” auditorium Santa Chiara Bivona;

Consultorio Cammarata: 25.11.2025 ore 9,30 Cinema Vittoria, San Giovanni Gemini “Violenza sulle donne: Dalla denuncia alla rinascita” Incontro con gli studenti dell’“I.I.S.S Archimede”, di Cammarata;

Ed ancora: Consultorio Casteltermini: 26.11.2025 Incontro “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” con gli studenti dell’“I.C. De Cosmi” di Casteltermini;

Consultorio Favara: 25.11.2025 open day distribuzione di materiale informativo e la somministrazione di un questionario anonimo a tutte le donne afferenti al Consultorio e al Poliambulatorio di Favara.

Consultorio Naro: 25.11.2025 ore 11 gli operatori parteciperanno alla Tavola Rotonda “Contro ogni tipo di violenza: Istituzioni a confronto” Aula Consiliare Comune di Naro.

Consultorio Palma di Montechiaro: 25.11.2025 ore 9 “Insieme per dire NO: voci e cuori contro la violenza” Incontro con gli alunni “I. C. Salvatore Cangiamila” di Palma di Montechiaro.

Consultorio Ribera: 25.11.2025 Incontro di sensibilizzazione “Violenza e i segnali per riconoscerla “con studenti e docenti dell’istituto superiore “Crispi” di Ribera.

Ed infine: Consultorio di Sciacca: 27.11.2025 ore 16-18 Incontro sulla dipendenza affettiva con lettura e discussione di casi clinici tratti dal libro “Donne che amano troppo” di Norwood R., scrittrice psicoterapeuta.

Consultorio Familiare privato convenzionato Cif Agrigento: 20 e 25 .11. 2025 “Attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere” Incontro con gli alunni dell’istituto comprensivo “Quasimodo plesso San Giovanni Bosco” di Agrigento.

Consultorio Familiare privato convenzionato George Sand Favara: 26.11.2026 “Il cambiamento culturale parte dalle parole” Incontro con gli alunni “Iis Ambrosini M L. King” di Favara.

