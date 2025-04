È morto all’età di 82 anni, Egidio Fattori, storico dirigente bancario di Banca Intesa e figura profondamente radicata nel tessuto sociale e umano della città di Agrigento. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione non solo tra familiari, amici, colleghi ma anche tra tutti coloro che ne hanno conosciuto la riservata ma intensa umanità.

Agrigento perde un uomo d’altri tempi, di grandi ideali e principi. Egidio Fattori era molto apprezzato per i suoi principi solidi, padre affettuoso e punto di riferimento nel lavoro e nella vita sociale. Conosciuto per il suo stile sobrio, la sua dedizione alla professione e il suo profondo senso del dovere, ha saputo tenere insieme con equilibrio i valori della casa, della famiglia e della comunità.

Il figlio Giacomo, tecnico stimato e apprezzato per la sua competenza e passione, specie nel mondo della comunicazione, riceve l’abbraccio sincero di chi lo conosce, lo stima e ne condivide il dolore. Alla famiglia, e in particolare a Giacomo, giungano le condoglianze sentite da parte del direttore, Domenico Vecchio, e dello staff di Agrigentooggi.

I funerali saranno celebrati martedì 22 aprile alle ore 15:30 nella parrocchia della Divina Provvidenza , accanto allo stadio Esseneto.

