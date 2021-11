Il convegno di studi Pirandelliani spostato a marzo per difficoltà economiche.

Il Centro Nazionale Studi Pirandelliani “per improvvise e inaspettate difficoltà finanziarie”, così come si legge in una nota a firma dello stesso centro, non potrà realizzare il 58° Convegno sui “Sei personaggi in cerca d’autore”. La data era stata già stabilita dal 6 all’11 dicembre prossimo. Non un annullamento ma uno spostamento: “ Per non mancare di celebrare una così importante ricorrenza relativa all’opera pirandelliana, con un evento di portata mondiale- dice il centro-abbiano ritenuto di spostare il Convegno nel mese di marzo prossimo”. Il presidente Stefano Milioto chiede “un intervento consistente del Comune e dell’ente parco considerate le esigenze logistiche e organizzative, tanto del Centro quanto delle scuole, al fine di scongiurare il trasferimento del Convegno in altra Sede.”