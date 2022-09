Il consiglio comunale di Agrigento approva il rendiconto 2020

Il consiglio comunale di Agrigento ha approvato il rendiconto 2020 con il voto favorevole di 6 consiglieri comunali. “L’aula ha tenuto il numero legale per lo spirito istituzionale che contraddistingue una minoranza responsabile e vicina ai bisogni della gente”, commenta il consigliere comunale, Pasquale Spataro. “La città ha bisogno di tutti- continua- maggioranza ed opposizione, per risollevare le proprie sorti, e non di un atteggiamento totalitario portato avanti da una maggioranza, che, ormai, si sfalda giorno dopo giorno. Il Sindaco, faccia il Sindaco, prenda le redini della situazione e prenda le distanze da pezzi della propria giunta lontani dalla città e non in possesso di quelle qualità di dialogo necessarie per un avanzare un discorso costruttivo, nel solo interesse di evitare un dissesto finanziario ormai dietro l’angolo”.