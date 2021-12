Il consigliere comunale pestato con un tirapugni, la solidarietà di Aula Sollano

“Il Presidente e tutti i consiglieri comunali esprimono vicinanza e solidarietà al collega e amico Mario Fontana in merito al terribile episodio subito sabato notte in un locale della movida agrigentina.

I consiglieri manifestano vicinanza totale all’amico Mario e contestualmente grande preoccupazione per l’increscioso episodio accaduto.Auspicano che vengano individuati dalle autorità competenti gli autori di questo gravissimo gesto.”

Così il Presidente del Consiglio Giovanni Civiltà e tutti i consiglieri comunali di Agrigento, in una nota diffusa dal portavoce del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Mario Fontana sabato 4 dicembre era in fila per il bagno in un noto locale della spiaggia di San Leone quando alcuni giovanissimi lo hanno aggredito con un tirapugni ferendolo alla testa. A causa dell’aggressione il consigliere comunale ha riportato una ferita saturata con ben 65 punti. Le cure del caso e la relativa prognosi di 15 giorni è stata formulata dai medici del pronto soccorso dell’Ospedale del capoluogo. Era circa l’una della notte quando Fontana dopo aver partecipato alla festa del matrimonio del fratello si era recato a San Leone per salutare alcuni amici. Per il consigliere è stata una notte da incubo. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno provando a risalire all’indentità degli aggressori. Leggi anche: Aggredito e picchiato a San Leone, trentenne resta ferito alla testa