Il Coni premia coach Francesco Anselmo con la “Palma di bronzo al merito tecnico”

Altro prestigioso riconoscimento per Francesco Paolo Anselmo, attuale allenatore del settore giovanile della Real Basket Agrigento. A Caltanissetta, nel corso della manifestazione denominata “Festa dello Sport 2018”, organizzata dal Coni, Francesco Paolo Anselmo ha ricevuto la “Palma di bronzo al merito tecnico”. Il coach nisseno, nel corso della sua lunga e intensa carriera di giocatore e di allenatore si è contraddistinto per le grandi qualità e capacità tecniche ed umane. E’ stato uno scopritore di talenti del basket, umile e appassionato. Recentemente è stato premiato con la “Palma di bronzo” dal Presidente del Coni, Malagò. Il Presidente della Real Basket Agrigento, Alessandro Bazan, dichiara: “Siamo felici per il nostro coach. E’ un riconoscimento meritato per la sua straordinaria carriera. Ha scritto tante belle pagine di storia della pallacanestro agrigentina e non solo. Noi della Real Basket Agrigento siamo felici di averlo nella nostra grande famiglia. I nostri giovani, sotto l’esperta e attenta guida di Anselmo, crescono non solo cestisticamente ma anche caratterialmente. Miglior acquisto non potevamo fare. Anselmo è il top degli allenatori per il settore giovanile”.