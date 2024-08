Sarà il regista e sceneggiatore Cristian Biondani a firmare la regia dei due concerti del Volo in programma questa sera e domani sera nella Valle dei templi di Agrigento. Oggi sarà la volta della registrazione del Concerto di Natale, tra luci rosse e songs natalizie. Ci sarà l’albero di Natale ma è stato smentito l’uso del cannone spara-neve. Non è ancora dato di sapere chi presenterà il concerto ma è probabile che il trio si autopresenti. Nelle ultime ore è pure sorto il problema delle “cartoline” ossia brevi immagini e scorci della città dei templi da inserire durante il montaggio tra i vari momenti del concerto. Sono gia’ state fatte delle riprese in centro storico, ma poiché la città è risultata essere “in abiti estivi” poco adatti, probabilmente la produzione inserirà immagini natalizie di repertorio. Di diverso tenore il concerto del primo Settembre dedicato ai network americani. Qui verrà cambiata la scenografia e i tre tenorini del Volo si sbizzarriranno nell’interpretazione dei loro brani più celebri. Ai concerti pare non siano presenti i big politici annunciati in un primo momento ( i ministri Sangiuliano, Santanche’ e il presidente Schifani) ma il governo regionale sarà rappresentato dall’assessore ai Beni Culturali, Scarpinato.

Biondani, regista veronese prestato a Mediaset, in passato ha realizzato la registrazione di “Ligabue Campovolo” nel 2011. Il prodotto finale di questi due concerti lo vedremo a fine anno in TV.

Foto Massimo Palamenghi